"Leuca", un concerto alla scoperta dell’estremo lembo del Salento

Domenica 26 febbraio alle ore 18:00 Oltremisura023 ospiterà sul palcoscenico del Teatro Rosaspina di Montescudo - Monte Colombo Rachele Andrioli, una delle artiste più apprezzate della scena della nuova musica popolare italiana, in concerto con Leuca, il suo nuovo progetto musicale.



Centro dello spettacolo solista della cantante e musicista salentina è proprio l’estremo lembo del Salento, dove finisce la terra e inizia il grande mare. L’artista volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dalla fine della terra, suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca. Il lavoro è il frutto degli ultimi anni di ricerca sulle tradizioni musicali che legano il Salento a ogni Sud del Mondo; la musica e i testi inediti raccontano storie mediterranee sospese tra verità e leggenda. Un progetto che guarda il mare, attraversato da onde tutte al femminile , in cui sono presenti anche alcuni brani d’autore che rendono omaggio ad alcuni artisti come Victor Jara, Enzo Avitabile, Nusrat Fateh Ali Khan, Rina Durante.



A spiccare la voce e la grande forza interpretativa di Rachele e l’originalità delle sue composizioni che disegnano una modalità di fare musica concentrata sulle emozioni sollecitate da una melodia, da un ritmo, da un testo ogni volta sorprendente. Grazie alla sua voce dal timbro unico e all’inserimento di strumenti musicali come il marranzano, l’ukulele, il bendir, il flauto armonico, e all’utilizzo sapiente di macchine più innovative come la loop station, Rachele Andrioli gestisce la scena evocando rituali ancestrali che rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori, in una finibus terrae tutta da ascoltare. Rachele è da sola in scena per costruire insieme al pubblico la magia di uno spettacolo denso di emozioni e ritmo.



Dopo lo spettacolo aperitivo offerto dalla Pro Loco di Montescudo.