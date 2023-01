Libero zoo, un viaggio per bambini nel mondo degli animali con inchiostri, acquarelli e sabbia

Domenica 15 gennaio alle ore 17:00 il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina apre le porte per il secondo e imperdibile appuntamento della rassegna Famiglie a Teatro.

In programma Libero Zoo, uno spettacolo fatto di colorate illustrazioni, di immaginazione e fantasia affidate al grande pluripremiato illustratore per l’infanzia Gek Tessaro. Uno spettacolo che saprà sicuramente catturare l’attenzione sia dei bambini che degli adulti.

Semplice ed estremamente ricco di stimoli visivi per i piccoli spettatori a partire da 3 anni, in Libero zoo il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle differenze, si muove, canta e incanta. Sono storie poetiche e suggestive con una tecnica originale inventata da Gek Tessaro: il teatro disegnato. Dà corpo ad ambienti e personaggi del racconto disegnandoli e animandoli dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo. Tanto basta per essere catturati in questo coloratissimo mondo. Un inno alla bellezza della natura e alla sua libertà, per conoscere gli animali e il loro mondo fuori dallo zoo delle costrizioni in cui spesso i bambini li hanno visti.



Gek Tessaro è autore dei testi oltre che dei disegni e Lella Marazzini ha collaborato alla regia. Sfruttando una lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, l’artista dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci: l’illustratore diventa così pittore di scena e novello cantastorie.