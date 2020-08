Libri, corti e music show a "Riutilizzasi Colonia Bolognese"

Dopo la pausa di Ferragosto riprende la programmazione di Riutilizzasi Colonia Bolognese. Al via l’appuntamento con i libri. Mercoledì 19 agosto alle 19.00 prima presentazione di un libro alla Colonia Bolognese.

A inaugurare il nuovo ciclo di appuntamenti è Filippo Vignali che dialogherà con Luca Zamagni sul romanzo “Il presente di ricordare” Edizioni Fernandel. “Il presente di ricordare" è un romanzo in cui l’importanza di non dimenticare il passato si intreccia con la necessità di un uso più consapevole degli strumenti digitali: per esempio dei dati e delle preferenze personali che affidiamo alle aziende on line, credendo che internet sia un luogo in cui non sono richieste le stesse regole di prudenza del mondo reale. E siccome gli algoritmi che gestiscono questi dati sembrano conoscerci meglio di chiunque altro, finiamo sempre più spesso per lasciarci guidare passivamente da loro, risparmiando così la fatica di pensare e di comprendere la complessità del mondo in cui viviamo.

A seguire alle 21.15 nuova e quinta tappa per “Il giro del mondo in 80 corti”, a cura di Amarcort Film Festival. Anche nel mese di agosto, infatti, il Giro del Mondo in 80 Corti 2020 sarà ospite del Palloncino Rossi per proporre 10 storie da raccontare in 10 piccoli grandi film.

Sabato 22 agosto alle 21.30 doppio appuntamento per “E la chiamano Rimini”, il progetto a cura dell’Assessorato del Comune di Rimini che ha scelto quale spazio anche la Colonia di Miramare. Ad aprire la serata sarà “The Magical Chessboard Music Show”. Un Music Show scritto ideato e prodotto da Christine Joan e che vede protagonista il cantante riminese Smoky Quartz. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di importanti attori riminesi come Gianluca Reggiani, Maria Costantini, Monia Cappiello e Ilenia Calesini. La serata si concluderà alle 22.30 con il concerto di Marco Giorgi & Friends.