Libri da queste parti 2024, una serie di incontri sotto il segno del "Maggio dei libri"

Torna dal 9 maggio il programma di “Libri da queste parti”, che per il mese di maggio sarà sotto il segno del “Maggio dei libri”, la campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) per celebrare l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. Il tema istituzionale di questa quattordicesima edizione è “Se leggi ti lib(e)ri”, a riprova del fatto che tra le tante opposte libertà che concede l’esercizio del leggere, ce n’è una che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare.

“Libri da queste parti” è la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore al termine della presentazione.

Queste le iniziative in programma

Giovedì 9 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Nina Candi

"L'ultimo viaggio" Aristotele Fioravanti alla corte dello Zar (da Bologna a Mosca 1475-1485)

Pazzini 2023

in dialogo con Massimo Belloni e Marilena Spataro

sabato 11 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Oreste Ruggeri

La Rimini del rock'n roll, Panozzo, 2024

in dialogo con Giuseppe Guarino



Venerdì 17 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Michele Marziani

Dove dormi la notte, Monterosa Edizioni, 2024

in dialogo con Stefano Rossini

sabato 18 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Oreste Delucca

Mestieri e botteghe riminesi del Quattrocento, Panozzo, 2024

in dialogo con Carlo Dolcini



Martedì 21 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Antonio Castronuovo

Il male dei fiori. Baudelaire a processo, Rubbettino Editore, 2023

in dialogo con Piero Meldini

mercoledì 22 maggio, Sala des Vergers, ore 17

Alfredo Sansone

Amicizia ed erudizione. Il carteggio scientifico tra Bartolomeo Borghesi e Luigi Nardi (1802-1837)

Centro Sammarinese di studi storici, Bookstones, 2024

in dialogo con Paola Delbianco e Stefano Pivato



venerdì 24 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Federica Fioroni

Malinconia senza rimedio. Vita e cinema di Valerio Zurlini, Mimesis, 2024

in dialogo con Marco Bertozzi

evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

martedì 28 maggio, Sala della Cineteca, ore 17

Michele Sancisi

100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare, Baldini & Castoldi, 2024

in dialogo con Annamaria Gradara

evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

Sabato 22 giugno, Corte della Biblioteca, ore 17

Franco Pozzi, Giulio Zavatta, Cristina Ravara Montebelli

Rimini nei disegni dei Liverani (1844-1867), Bookstones, 2024