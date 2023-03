Come allenare alla lettura i ragazzi? "Leggere piano, forte, fortissimo": Alice Bigli presenta il suo libro

Si parlerà del piacere (e della fatica) della lettura nel prossimo incontro di “Libri da queste parti”, giovedì 23 marzo alle ore 17:30 alla Biblioteca Gambalunga di Rimini (Sala della Cineteca - via Gambalunga, 27).

Per diventare lettori bisogna allenarsi, come in palestra. È la metafora scelta da Alice Bigli nel saggio Leggere piano, forte, fortissimo. Come allenare alla lettura appena pubblicato da Mondadori. Esperta di letteratura per ragazzi e lettrice appassionata, Alice Bigli osserva che abbiamo un bisogno innato di storie ma leggere è faticoso e noi non siamo nati per questo. La lettura è una competenza che va coltivata con cura, ogni lettore è diverso dall’altro, l'allenamento deve quindi rispettare il punto di partenza di ogni giovane lettore, le sue reali competenze, i suoi bisogni e i suoi interessi, i suoi tempi di lettura. C’è l'idea di fatica ma anche di miglioramento e l’obiettivo finale è crescere giovani lettori abituali e appassionati.



Per Alice Bigli, ideatrice e fondatrice di “Mare di libri - Festival dei ragazzi che leggono”, il primo e più longevo festival di letteratura dedicato agli adolescenti che si tiene a Rimini dal 2008, una efficace promozione della lettura non deve accendere solo interessi fugaci ma richiede sistematicità e continuità degli interventi e alla presentazione di libri contemporanei che parlano della realtà dei giovani si devono alternare presentazioni di classici, letture ad alta voce, incontri con gli autori. Il saggio è una guida per ragazzi, genitori, insegnanti, bibliotecari e addetti ai lavori, ricca di riflessioni ma anche di suggerimenti pratici, consigli e spunti per avvicinare ai libri, allenare la capacità di leggere e far appassionare anche i lettori più restii e meno esperti a quel mondo pieno di meraviglia e potenzialità che è la lettura.

A condurre la conversazione, in dialogo con Alice Bigli, sarà la scrittrice Silvia Bottani, di recente adozione riminese, critica d'arte e collaboratrice alle pagine culturali di numerose testate online.

Alice Bigli è laureata in Scienze dell’educazione con una tesi in letteratura per l’infanzia. Ha lavorato per quindici anni in una libreria specializzata, ha ideato e condotto attività di educazione alla lettura in moltissime classi in tutta Italia. Si occupa di formazione e aggiornamento di insegnanti, librai, educatori, bibliotecari e genitori sui temi dell’educazione alla lettura e della letteratura per bambini e ragazzi. Ha ideato e fondato “Mare di libri - festival dei ragazzi che leggono” e dopo dieci anni di direzione artistica, ne è oggi presidente. È fondatrice di Allenatori di Lettura, un progetto finalizzato alla diffusione della lettura tra i ragazzi e alla formazione degli insegnanti e collabora con riviste specializzate e con case editrici, in particolare, con Einaudi per la “Piccola Biblioteca per un mondo migliore” e con Pelledoca editore per “Storie da pelle d'oca in classe”.

Ingresso libero