La vera storia del falso Mussolini, un meccanico di Riccione protagonista nel nuovo libro di Paolo Cevoli

Sabato 29 luglio (ore 21:15), Paolo Cevoli sarà il protagonista di Libri e storie in riva al cuore dell’Adriatico, un progetto a cura di assessorato Turismo Sport Cultura Eventi Museo Biblioteca del Comune di Riccione che intende valorizzare piazzale Ceccarini come luogo di incontro e di dialogo aperto alla città su temi cruciali di attualità e cultura. Nel corso della serata, il comico e attore, nonché testimonial d’eccezione per la Regione Emilia-Romagna, presenterà il suo ultimo libro, Il sosia di lui. La vera storia del falso Mussolini (edito Solferino, 2023), al pubblico di piazzale Ceccarini, e dialogherà con il fratello Luca.

Il titolo entra subito nel vivo della storia del protagonista, la cui somiglianza con il Duce è notevole; il carattere, però, non lo è affatto. Pio Vivadio, meccanico di Riccione e protagonista del lavoro di Cevoli, si trova a dover gestire questa popolarità ingombrante a tal punto che lo porterà a rinunciare alla propria identità per diventare la controfigura di Mussolini, quando gli agenti dell’OVRA lo prendono senza dare spiegazioni per portarlo nello scantinato della casa del fascio in Viale Ceccarini. Pio resterà là per nove anni, uscendo quando serve per partecipare al posto del Duce a eventi mondani. Ma viene anche massacrato di botte, le vicende si alternano sul palcoscenico perfettamente ricostruito della Romagna del ventennio fascista, dove avventure e amore, satira e storia rendono il ritmo della commedia unico e inarrestabile, originale e irriverente e il fascismo rivive come farsa.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Palazzo del Turismo