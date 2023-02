Al lido il "Carnevale in moto d'acqua", i dinosauri sfrecciano sulle onde del mare

Sabato (18 febbraio) al Lido San Giuliano, a partire dalle 13,30, l'associazione sportiva Aquabike San Marino, primo club a San Marino nel settore della Motonautica, regalerà emozioni e sorrisi a tutti i partecipanti del "Carnevale in moto d'acqua". Presenti anche i ragazzi autistici dell'associazione Batticinque San Marino, i più temerari usciranno in moto accompagnati da piloti della Federazione Italiana Motonautica. Come in una fiaba alle 15 sarà presente anche Dinomarino, un dinosauro che scendendo da San Marino su una moto d'acqua apparirà magicamente nel lido intrattenendo grandi e piccini. Alle ore 16 cioccolata calda per tutti per poi concludere con fiocchetti e castagnole.

" L'evento vuole essere un momento di svago e aggregazione per tutti i partecipanti - afferma il presidente Walter Nanni -. Non solo, regalare sorrisi e ricevere emozioni da tutti quei ragazzi che vivono una condizione sociale diversa aiuta a far capire a noi chi sono".