Lingue di confine 2021, “Il dialetto appartiene al futuro” con Francesca Airaudo

Martedì 30 novembre, alle ore 17 il Museo della Città ospita il penultimo incontro della rassegna Lingue di confine 2021, dal titolo emblematico "Il dialetto appartiene al futuro". Ancora un incontro corale con l'attrice Francesca Airaudo, il poeta e educatore Francesco Gabellini, il linguista e provocatore civile Davide Pioggia, la poeta e artista Annalisa Teodorani, per scandagliare il significato profondo della frase di Tullio De Mauro. Il dialetto, con potenza poetica e vitalità linguistica, può operare nelle scuole innovative sperimentazioni plurilinguistiche e culturali volte al futuro e non a nostalgie identitarie. Prefigura una società plurale, curiosa dell'altro: sia questo un tempo, il tempo del dialetto, apparentemente passato ed esaurito, o un luogo, un paese straniero, apparentemente lontano e ostile.

Il dialetto promuove questo incontro di mondi diversi, ma non separati. Introduce e modera Fabio Bruschi. La partecipazione è gratuita, si consiglia la prenotazione. Per l’accesso alla sala è necessario il Green pass