Da Lino Banfi a Ricky Tognazzi, ecco gli ospiti di Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo il matrimonio

Tornano gli incontri culturali della Terrazza della Dolce Vita i salotti en plein air ideati e organizzati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, circondati dall’atmosfera Liberty del Grand Hotel di Rimini e promossi da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini (ore 19.00, a ingresso gratuito, con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al telefono: 0541/22122). In questa quinta edizione 13 serate, dal 30 luglio al l’11 agosto, e tanti intervistati dalla coppia Ventura-Terzi, che il 6 luglio convolerà a nozze proprio nell’albergo simbolo felliniano per antonomasia.

Esponenti della politica, giornalisti, professori, scrittori, nomi celebri del cinema, della televisione, dello spettacolo nazionale e internazionale intratterranno il pubblico, nei magnifici giardini del Grand Hotel dei sogni raccontato da Federico Fellini. Tema della rassegna: “Vero o Falso”.

"Uno tra i luoghi più suggestivi e ricchi di fascino del mondo, il Grand Hotel caro a Federico Fellini - commenta l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - le domande sagaci, ironiche e “dritte al punto” di Giovanni e Simona, e un parterre di ospiti che spazia dalla cultura a 360 gradi alla politica, dall’attualità allo sport: non esiste in Italia un altro evento con queste caratteristiche. La “Terrazza” è un momento unico nell’estate riminese, un appuntamento che rende ancora più ricca ed attrattiva per i nostri ospiti l’offerta di intrattenimento della Romagna".

Gli ospiti

Si comincia martedì 30 luglio con Lino Banfi mentre il 31 luglio sarà la volta di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, a Rimini per presentare la mostra “Ugo di noi. 101 anni di Ugo Tognazzi”, prima grande esposizione monografica in omaggio all’attore più eclettico della storia del cinema italiano. Verrà allestita negli eleganti spazi del Grand Hotel, con un percorso tra fotografie, testi, locandine, cimeli di famiglia, contributi audiovisivi e inediti, che narra il pensiero di un artista unico e spesso in controtendenza rispetto al costume italiano.

La “Terrazza” continua l’1 agosto con le interviste a Umberto Brindani, direttore di Gente, a Marco Camisani Calzolari, docente universitario e consulente per il Dipartimento della trasformazione digitale, il giornalista e scrittore Federico Ruffo.

Venerdì 2 agosto il ballo invade il centro del palcoscenico dove saliranno gli ospiti: Kledi Kadiu, ballerino e attore, Giada Lini reduce dall’esperienza con Giovanni Terzi alla trasmissione “Ballando sotto le stelle”, insieme al collega Graziano Di Prima. La serata continuerà con l’intervista alla autrice e regista televisiva Anna Carlucci.

Una serata importante sarà quella del 3 agosto: Ventura e Terzi intervisteranno Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, scomparsa nel novembre 2023 a 22 anni, vittima di un femminicidio.

Il 4 agosto il giornalista Andrea Scanzi ripercorrerà la carriera di Franco Battiato, il 5 agosto Gianluigi Nuzzi sarà insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. Quest’ultimo presenterà il suo libro “Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana”.

L’attore e doppiatore Luca Ward sarà a Rimini il 6 agosto mentre il 7 agosto sarà la volta di Den Harrow, al secolo Stefano Zandri, icona musicale degli anni ’80, ed Enzo Iacchetti.

Si prosegue l’8 agosto con un ospite d’eccezione, l’attore Giancarlo Giannini, un focus sulla carriera di questo incredibile attore che l’anno scorso ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles.

Il 9 agosto sbarca a Rimini Gianmarco Tognazzi, il 10 agosto sarà la volta della Duchessa di York Sarah Ferguson. L’iniziativa si conclude l’11 agosto con il Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata.

In data ancora da definire sono: l’intervista ad Alessandro Cecchi Paone e un interessante salotto “al femminile” sul tema della violenza con l’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini De Pace e l’avvocatessa e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato Elisabetta Aldrovandi.

Anche quest’anno sulla spiaggia del Grand Hotel di Rimini si potrà partecipare alle lezioni gratuite di Bikram Yoga con master Dino Baranzelli e Giovanna Contardi. Date e orari in via di definizione. Per partecipare è necessario prenotare a: bikramyoga.terrazza2024@gmail.com.