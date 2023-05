Il locale romagnolo è pronto ad aprire le danze, per una serata di divertimento e spettacolo

Il Living Disco Dinner, punto di riferimento per il divertimento della Riviera Adriatica, originariamente conosciuto come Bobo, in seguito alla rilevazione della gestione da parte del gruppo Hoy Hotels, è pronto a "riaprire le danze" nella serata di sabato 20 maggio e accogliere i propri ospiti per una serata in compagnia di @monicaharem2 e le sue stupende ballerine per una cena spettacolo con cui "inaugurare" il primo di tanti eventi in programma per l'estate.