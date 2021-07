Lo Stato dell’arte si incontra a Mondaino

Riprendono gli appuntamenti de Lo stato dell’arte, progetto di C.Re.S.Co. – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea – che vuole far dialogare tra loro le voci più significative della creazione contemporanea italiana negli ambiti del teatro e della danza. Il primo appuntamento sarà venerdì 23 e sabato 24 luglio a L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino. Teodoro Bonci Del Bene – Big Action Money, Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi – Aterliersi, Francesca Pennini – CollettivO CineticO, Marco Valerio Amico – gruppo nanou dialogheranno sulle procedure della creazione artistica alla presenza di una testimone interessata, Laura Gemini, una narratrice, Lucia Medri; Fabio Biondi e Francesca Giuliani per l’Arboreto di Mondaino ed Ester Tatangelo, coordinatrice del Tavolo delle idee di C.Re.S.Co. In questo momento di ripartenza del fare artistico il progetto è fondamentale per un confronto di arricchimento reciproco in cui gli artisti possano ritrovarsi a condividere i processi in divenire che stanno tracciando in quel momento, cioè tutto quell’insieme di idee, pensieri, visioni che permettono il passaggio dall’idea all’opera. Il progetto, arrivato alla quarta edizione, è articolato in incontri di due giornate con 4 registi, artisti e/o coreografi italiani che si confronteranno fra loro alla presenza di un testimone interessato - curatori o direttori di teatri e festival - e un narratore – ovvero un critico teatrale che possa moderare la discussione.

All’incontro, riservato agli ospiti, seguirà, sabato 24 luglio alle ore 15,30, una sessione aperta al confronto con i cittadini e gli spettatori delle comunità di Mondaino e del Teatro Dimora; artisti, artigiani del pensiero, operatori e amministratori, regionali e nazionali, con un invito speciale per gli iscritti a C.Re.S.Co. e ai titolari di residenza dell’Emilia-Romagna.