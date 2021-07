Lo storico dell’arte Massimo Pulini spiega Guercino

Venerdì 9 luglio, ore 21,00, si svolgerà il secondo incontro sui capolavori dedicati a San Giuseppe esposti in Basilica con lo storico dell’arte Massimo Pulini e “La natura e la grazia. Un discorso sul Guercino”. Questo il titolo della conversazione che Pulini terrà venerdì 9 luglio nella Basilica Cattedrale di Rimini.

Si tratta del secondo appuntamento – dopo quello del 25 giugno con Alessandro Giovanardi su Guido Reni – a margine dell’esposizione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini dei capolavori “San Giuseppe con Bambino” di Guido Reni e “San Giuseppe con mandorlo fiorito” del Guercino, inaugurata in Basilica il 28 maggio scorso e aperta fino al prossimo 18 luglio. Al termine della conferenza di Pulini, Alessandro Giovanardi illustrerà ai presenti la Cappella dei Pianeti e dei Segni Zodiacali della Basilica Cattedrale. L’ingresso in Basilica, nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria, è libero.