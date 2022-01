“Lo zoo di vetro”, del drammaturgo americano Tennessee Williams, va in scena a Cattolica

Venerdì 28 gennaio, ore 21.15, al Teatro della Regina di Cattolica va in scena Lo zoo di vetro, di Tennessee Williams, con l’adattamento e la regia a cura di Leonardo Lidi, prodotto da LAC Lugano Arte e Cultura. Vincitore della sezione College che la Biennale Teatro di Venezia dedica ai giovani registi under 30, Leonardo Lidi debutta a Lugano con Lo zoo di vetro, prova registica importante di cui firma anche l’adattamento drammaturgico. Opera teatrale del celeberrimo drammaturgo e sceneggiatore statunitense Tennessee Williams, la storia, dalla chiara impronta autobiografica, racconta le vicende della famiglia Wingfield composta dalla madre Amanda e dai suoi due figli, Tom e Laura, ragazza timida e claudicante. Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli. Una storia che è entrata a fare parte della memoria di tutti noi anche grazie a numerose versioni cinematografiche; una tra tutte quella che Paul Newman diresse nel 1987 di cui furono protagonisti Joanne Woodward e John Malkovich. Prossimi appuntamenti: giovedì 10 febbraio, Teatro della Regina, Un Bès – Antonio Ligabue, di e con Mario Perrotta, produzione Teatro dell’Argine. La vendita di biglietti e carnet per gli spettacoli da gennaio ad aprile 2022 è aperta a tutti presso il Teatro della Regina e online su https://www.vivaticket.it. Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it