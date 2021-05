Il centro giovani di Cattolica online con l'incontro dal titolo "Giovani in Pandemia: il lockdown dei desideri"

Martedì 18 Maggio 2021 alle ore 21 sulla pagina Facebook del Centro Giovani Cattolica si svolgerà una diretta dal titolo: Giovani in Pandemia: il lockdown dei desideri. Michael Binotti, educatore dell’associazione Sergio Zavatta e coordinatore del centro di aggregazione di Via del prete, 119 e Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta della Coop. Il Millepiedi si confronteranno sui gli effetti sociali e psicologici della pandemia sui ragazzi del nostro territorio.”In questi mesi abbiamo raccolto le testimonianze dei ragazzi soprattutto grazie al progetto dell’educativa di strada” racconta Binotti “abbiamo quindi deciso di condividere quanto emerso dalla nostra analisi con i ragazzi ma anche e soprattutto con genitori e con quanti sono coinvolti a vario titolo nel campo educativo. Visto il perdurare delle difficoltà nell’organizzare incontri in presenza, abbiamo scelto di incontrarci virtualmente su Facebook , ilsocial più indicato per raggiungere il target che vogliamo intercettare.”

“Questo vuol essere un passo nel percorso che portiamo avanti da tempo” conclude il coordinatore “per passare dall’osservazione all’azione”

“La situazione di crisi nella crisi che stiamo vivendo” aggiunge la psicologa Caterina Rivola ”è un’opportunità per rimettere al centro dell’agenda sociale il tema dei giovani, è per questo che ho accolto con piacere l’invito del Centro Giovani ad essere una voce in questa narrazione”. Il Centro Giovani di Cattolica è un progetto voluto, sostenuto e finanziato dal Comune di Cattolica e gestito dall’Associazione Sergio Zavatta Onlus, che porta avanti attività educative e ricreative per i giovani dai 14 ai 34 anni negli spazi di Via del Prete, il lunedì e il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e per le strade di cattolica il mercoledì e il venerdì.