Lodo Guenzi e Nicola Borghesi portano in scena “Capitalismo magico”

Il 7 maggio alle 21,15, al Teatro Pazzini di Verucchio gran finale di stagione con lo spettacolo “Capitalismo magico” messo in scena dalla compagnia teatrale Kepler 452. In scena Lodo Guenzi, Nicola Borghesi e un pianoforte. La compagnia si è contraddistinta fin dall’inizio per la sua ricerca artistica che ha portato il gruppo fuori dai teatri, nelle strade e nelle periferie per osservare la realtà attraverso la lente della scena.