LòMM entra nel vivo con un weekend ricco di iniziative, inaugurazione di albero e presepe

Le iniziative di LòMM – Natale e Capodanno a Santarcangelo entrano nel vivo con un fine settimana ricco di eventi, dall’inaugurazione dell’albero “Buone cose” / “E zoc ad Nadel” a quella del presepe meccanico nella grotta di piazza Balacchi, fino ai primi appuntamenti con la musica di “Suoni in circolo. Natale nelle Frazioni” a San Michele e Montalbano.

Ad animare l’intero weekend – venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre, indicativamente dalle 10 alle 20 – tornano in piazza Ganganelli i mercatini di Natale a cura di Città Viva Santarcangelo e Market Dièm, accompagnati nel giorno dell’Immacolata dal mercato settimanale del venerdì, che si svolgerà regolarmente.

Venerdì 8 dicembre alle ore 16 è in programma anche l’inaugurazione del grande presepe meccanico realizzato nella grotta di piazza Balacchi dalla famiglia Gualtieri di Montiano, tra i presepisti di riferimento in Romagna e non solo. Dopo il momento inaugurale, il presepe promosso dalla Pro Loco Santarcangelo sarà visitabile liberamente tutti i giorni dalle 10 alle 18,30 – e visibile dall’esterno dalle 18,30 alle 23 – fino al 29 febbraio 2024.

A seguire (ore 17) sarà invece inaugurato l’Albero di Natale “E zoc ad Nadel” di Manolo Benvenuti, che torna al Combarbio di piazzetta Molari con una nuova veste grafica pronta per essere svelata alla città: “Buone cose” è il titolo dell’opera temporanea che l’artista internazionale Eron dedica alla tradizionale stampa romagnola a ruggine in collaborazione con l'Antica Stamperia Marchi. Dopo l’inaugurazione, il pomeriggio proseguirà con l’accompagnamento della scuola comunale di musica “Giulio Faini”, prima con il coro natalizio e il pianoforte sotto l’Albero e poi con la marching band lungo le vie del centro.

Tre gli appuntamenti in programma sabato 9 dicembre: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 in biblioteca si svolgerà “Christmas crossing!”, scambio di addobbi portati da casa e laboratorio creativo con materiali di riciclo, a cura dell’associazione Fermenta in collaborazione con la Baldini (ingresso gratuito, per prenotazioni 0541/356.299 o biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it).

Alle ore 16,30 e 17,30 in piazza Ganganelli, invece, “Figure a teatro. Rassegna di teatro di figura per adulti” parte con “Jukebox” della compagnia Trukitrek, uno spettacolo di cabaret con marionette viventi in cui una serie di bambole trasformate, cambi di costumi ed elementi scenici si combinano per creare una gamma di personaggi altamente surreali (per informazioni 0541/624703 o focus@focusantarcangelo.it).

Sempre sabato 9 dicembre le iniziative di LòMM si spostano al di fuori del centro con “Suoni in circolo. Natale nelle Frazioni”: l’appuntamento con i cori natalizi e il pianoforte della Scuola comunale di musica “Giulio Faini” è per le ore 16,30 al Caffè di San Michele. Il giorno successivo, domenica 10 dicembre, la rassegna musicale itinerante sarà invece di scena al bar Amati di Montalbano, sempre alle ore 16,30.