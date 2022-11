A Santarcangelo arriva il Natale, luci e mercatini "accendono" l'anteprima delle festività

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/11/2022 al 24/12/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Santarcangelo di Romagna

Comincia con l’anteprima dei prossimi giorni “LòMM”, il programma degli eventi natalizi di Santarcangelo: è prevista per sabato 26 novembre, infatti, l’accensione delle luci e l’avvio dei mercatini che animeranno il centro città per tutti i fine settimana fino al 24 dicembre.

Saranno una trentina gli artigiani creativi, produttori di pezzi unici e originali, protagonisti con i loro stand dei mercatini “Santa Natale”, realizzati da Market Dièm e Città Viva, che si svolgeranno in piazza Ganganelli e via Molari tutti i sabati e le domeniche dal 26 novembre al 23 dicembre – oltre all’8 del mese prossimo – con l’eccezione di sabato 3 e domenica 4 dicembre, quando traslocheranno in piazza Marini.

Ad accompagnare l’iniziativa, da venerdì 25 a domenica 27 novembre, anche il “Black Friday fashion market” dei negozi del centro aderenti a Città Viva: una ventina quelli che esporranno all’esterno la propria merce, con sconti speciali in questo weekend dedicato alle promozioni.

Il fine settimana vedrà anche l’accensione delle luci di Natale, che illumineranno diverse vie e luoghi

della città, da piazza Ganganelli – dove sarà presente anche il presepe luminoso sotto l’Arco – alle vie e contrade del centro, fino allo Sferisterio dove torneranno protagoniste le luminarie poetiche. Una parziale riduzione delle luci di Natale, con la massima attenzione al risparmio energetico garantito anche dall’utilizzo di led di nuova generazione, non diminuirà quindi il calore del centro di Santarcangelo durante le festività.



Il ricco programma di LòMM 2022/23, verrà svelato nel corso di un apposito incontro di presentazione previsto per venerdì 2 dicembre: tante le iniziative culturali, sociali e turistiche in calendario fino al 31 gennaio, realizzate con il coinvolgimento di associazioni e attività economiche dall’Amministrazione comunale in collaborazione con fondazione FoCuS, Consulta del Volontariato, Città Viva e numerose altre realtà del territorio.

Tra le “soprese” in corso di definizione, un nuovo allestimento per l’albero collocato al Combarbio – la cui accensione è prevista per giovedì 8 dicembre – una mostra di arte pubblica diffusa e una serie di iniziative nelle frazioni, che saranno pienamente coinvolte nelle iniziative di LòMM insieme al capoluogo.