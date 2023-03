Il medico degli astronauti Filippo Ongaro presenta il primo corso dedicato alla longevità

L'11 e 12 marzo a Riccione presso il Palariccione si terrà "Longevity Revolution", il primo corso al mondo dedicato alla longevità patrocinato da A.M.I.A. (Associazione Italiana Medici Anti-Aging).

Questo evento è organizzato dal Dr. Filippo Ongaro, primo italiano a essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Usa. Ongaro è stato, per oltre sette anni, medico d’equipaggio degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa); qui, insieme ad altri ricercatori e medici, ha definito nuovi protocolli di alimentazione e allenamento psicofisico per mantenere al massimo la prestazione degli astronauti e rallentare l’invecchiamento accelerato a cui sono esposti nei viaggi spaziali.

È proprio grazie agli studi, l’esperienza, i metodi con cui è venuto a contatto che sviluppa una conoscenza della longevità comune a pochi: per anni, tra gli altri aspetti, si è concentrato in particolar modo sulla condizione relativa al processo di invecchiamento accelerato che subiscono gli astronauti e su come rallentarlo.

Conoscenze che, oggi, gli hanno permesso di lavorare su strategie, tecniche e strumenti per raggiungere una sana longevità applicabili anche alle persone «sulla Terra».

Il corso, oltre al pubblico generico, vedrà la partecipazione di medici, farmacisti, nutrizionisti, coach, personal trainer. Tra i suoi partner può annoverare eccellenze conosciute a livello internazionale come The Longevity Suite, Lacertotus, Farmacie specializzate e Keylife Functional Food.

L'obiettivo principale sarà quello di trasferire ai partecipanti nozioni pratiche per gestire la longevità e agli addetti ai lavori maggiori conoscenze per indirizzare i propri pazienti verso comportamenti più virtuosi.

Questo cambiamento, secondo il Dr. Ongaro, deve avvenire anche in ambito ambulatoriale con un dialogo strategico con l’assistito.

Oltre al Dr. Ongaro i relatori d’eccezione del corso saranno:

Sonja Ongaro : coach degli astronauti presso l' Agenzia Spaziale Europea (Esa) e istruttrice certificata Esa/Nasa .

: coach degli astronauti presso l' Massimo Gualerzi : medico cardiologo esperto in riabilitazione cardio-metabolica e cofondatore di The Longevity Suite , la più evoluta biohacking e antiage city clinic europea;

: medico cardiologo e cofondatore di , la più evoluta biohacking e antiage city clinic europea; Francesco Fratto : primo farmacista in Italia in possesso della certificazione Heart Rate Variability (Variabilità della Frequenza Cardiaca) e Lifestyle Coach certificato Metodo Ongaro.

: (Variabilità della Frequenza Cardiaca) e Mike Maric : campione mondiale di apnea , scienziato del respiro e coach dei migliori atleti olimpici ;

: , scienziato del respiro e ; Luca Dalla Valle: Personal Trainer certificato Issa, Allenatore della federazione italiana pesistica e dal 2009 dirige il centro di allenamento esclusivo Individual Training.



Come si può superare il concetto di longevità legato al “Dorian Gray” pensiero?

Si parte da un punto fermo del Dr. Ongaro: la longevità è un percorso che deve essere intrapreso sin da giovani e non quando il corpo è già segnato da una cattiva gestione.

Non più un approccio come quello di "Dorian Gray", ma un processo di miglioramento che parte da subito e che lavora non solo sull'allungamento della vita ma mira a migliorare anche la produttività, le prestazioni quotidiane, l’empatia, la creatività e la sessualità.

Gli argomenti trattati saranno: la protezione cellulare, la forma fisica, la prestazione mentale, l'emotività e le relazioni.



“Tutti sappiamo che l'aspettativa di vita si è allungata moltissimo nelle ultime decadi. Quello che a molti sfugge è che gli anni aggiunti sono raramente anni di salute e gioia, quanto piuttosto di malattia e sofferenza. La ragione è semplice: la medicina è sempre più capace di curare malattie anche gravi e di mantenerci in salute, ma noi non siamo altrettanto bravi a correggere il nostro stile di vita per fare vera prevenzione negli anni. Questo non permette di mantenere a lungo la qualità della vita che desideriamo - commenta il Dr. Filippo Ongaro - La sfida oggi non è semplicemente vivere più a lungo, ma aumentare l'aspettativa di vita sana, ossia ammalarsi meno e soprattutto più tardi negli anni. Le possibilità sono già a nostra portata di mano, perché la ricerca negli ultimi anni ha fornito moltissime risposte in merito. Il problema è che pochi le conoscono e soprattutto nessuno le mette insieme in modo pratico e fruibile. Noi lo abbiamo fatto, ci abbiamo lavorato per anni e ora siamo pronti e vogliamo iniziare una rivoluzione. Una rivoluzione fatta di scienza e applicazione, di conoscenze e pratica per fornirti le soluzioni migliori per proteggere la tua salute nel tempo”.