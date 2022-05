Lorenzo Semprimi in concerto a Santarcangelo

Venerdì 27 Maggio alle 21,30 sul palco dell'OltreBorgo di Santarcangelo di Romagna, salirà Lorenzo Semprini con le canzoni del suo primo album solista "44" che sta riscuotendo consensi unanimi tra gli addetti ai lavori e i tanti appassionati che seguono il leader di Miami & the Groovers da tantissimi anni. Il concerto sarà in una formazione inedita in duo con la violinista Elisa Semprini (già nella band di Umberto Tozzi, Nashville & Backbones) che contribuirà a rendere alcuni brani come "Adrenalina", "Occhi verdi", "Rimini '85", "Lei aspetta" davvero affascinanti rispetto ad un semplice solo unplugged. In scaletta spazio anche a brani di Francesco De Gregori, rivisitazioni in italiano di Bruce Springsteen, Damien Rice, Gaslight Anthem e molto altro. Le canzoni di "44" sono state definite così da Massimo Cotto (Virgin Radio): «Dipende da dove ti metti, ma da qualsiasi parte lo vedi è un gran viaggio, perché affronta temi con i quali ci confrontiamo tutti i giorni: la paura, il distacco, l’equilibrio da trovare dopo una caduta, la fatica di rialzarsi, la morte, le ferite, il destino. Tante illusioni, poche magie, ma noi restiamo qui, abituati a questi lividi. Non sempre in piedi, ma mai troppo a lungo a terra»



Ingresso libero, info e prenotazioni: 350 012 9828