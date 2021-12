Lorenzo Semprini porta “Xmas show” al Mulino di Amleto

Sabato 18 dicembre, alle 21, al Mulino di Amleto ci sarà uno speciale "Xmas show" dedicato al nuovo album solista di Lorenzo Semprini, leader di Miami & the Groovers.

Il concerto vedrà in apertura alcuni cantautori riminesi come Ploz, Andrea Amati, Giuseppe Guarino e Beppe Ardito e vedrà la presenza come ospiti straordinarie il trio vocale Pepper Blondes.



Per informazioni 3487967063