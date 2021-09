Lorenzo Semprini presenta "44" dopo l'uscita del nuovo singolo "Rimini '85"

Venerdì 17 settembre esce “Rimini ‘85”, il nuovo singolo di Lorenzo Semprini, dal 2000 leader dei Miami & The Groovers, band con alle spalle diversi live in Italia e all’estero. Il brano vede la presenza straordinaria di Federico Mecozzi al piano ed al violino e di "Don Antonio" Gramentieri alla chitarra elettrica. “Rimini ’85” è un brano che gioca tra il passato ed il presente, ambientato in una città dai due volti dove puoi trovarci di tutto, dai discorsi di un piccolo paese fino alle visioni da grande metropoli turistica e culturale. Il personaggio del brano ripercorre quelle strade, adesso vuote e malinconiche, che in estate hanno altri profumi e colori più accesi, festaioli, per andare a ricercare le emozioni e le sensazioni perdute e forse anche qualcuno che non può più rivedere.