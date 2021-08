Lorenzob Semprini presenta "44" il suo album solista in italiano

Martedì 17 Agosto alle ore 21.00, alla piazza sull'Acqua ponte Tiberio, Lorenzo Semprini presenterà, in anteprima nazionale, il suo album solista in italiano che si chiamerà "44", con un ospite d'eccezione come il conduttore radiofonico di Virgin Radio Massimo Cotto.

L'album che ha visto una lunga lavorazione di quasi 2 anni verrà eseguito integralmente per la prima volta in occasione di questo concerto per la rassegna "E la chiamano Rimini" organizzata dall'Associazione. Il concerto di sabato sarà un racconto tra musica e parole, dove la parte dello storyteller la giocherà un fuoriclasse assoluto come Massimo Cotto che ha così descritto i brani che andranno a comporre l'album.

Una collaborazione quella tra Cotto, Semprini e Associazione Nebraska che continua da qualche anno grazie al benefit "Light of day" organizzato da ben 10 edizioni nella città di Lugo.Sul palco una band costituita da Massimo Marches alla chitarra, Francesco Pesaresi al basso, Pippo Flisi piano e fisarmonica, Paolo Angelini alla batteria, Mario Ingrassia alle percussioni e che vedrà l'eccezionale presenza per questa data di due ospiti come Gianluca Morelli (musicista e produttore) e Chiara Pari e Chiara Del Vecchio voci delle Pepper Blondes.



L'inizio dello spettacolo è previsto per le h 21 nel rispetto del protocollo Covid,è richiesto tampone o green pass per la zona delimitata centrale, mentre le aree attigue sono disponibili senza alcuna limitazione.Lorenzo Semprini, riminese, musicista e cantautore con all'attivo 5 album con la band Miami & the Groovers e più di 1.000 concerti live in varie parti d'Italia, Usa, Uk, Svezia, Austria, ha registrato e prodotto insieme a Gianluca Morelli (produttore e musicista dei Landlord, Inri records) un album di 12 canzoni in italiano, in uscita ad ottobre 2021, che vede la presenza di ben 22 musicisti con ospiti illustri come Federico Mecozzi, Antonio Gramentieri, Vanessa Peters, Alex Valle e Riccardo Maccabruni.