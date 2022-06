Luca D’Alessio e Matteo Romano aprono la stagione della Regina della Musica

Prezzo non disponibile

La Regina della musica apre la sua stagione con un appuntamento dedicato ai giovani. Il 10 e 11 giugno in piazza 1 Maggio si svolgerà una due giorni che lancia l’intrattenimento per la generazione Z e le famiglie. target di vacanzieri”. Venerdì, dalle 21.00, Piazza I° Maggio ospiterà LDA, Luca D’Alessio, il giovane cantante, figlio di Gigi, reduce dell’edizione di Amici 21, che si concederà al pubblico con un previsto firmacopie. La sera seguente, invece, salirà sul palco Matteo Romano, cantautore classe 2002, uno dei 3 vincitori di Sanremo Giovani 2021 ed in gara con il brano “Virale” al Festival di Sanremo 2022. Insieme a lui si esibiranno anche Thomas (Amici16), Federico Baroni (Amici17), Rea e Nicol (Amici21). Annunciata anche la presenza di Giulia Penna, cantante e youtuber. Le due serate, ad ingresso gratuito, saranno presentate da Andrea Prada e realizzate con il patrocinio di VisitRomagna, il sostegno di Marlù gioielli, Realme, i media partner Radio Bruno e Webboh. Si tratta di un vero e proprio “antipasto” di quella che sarà la grande stagione della “Regina della musica”. L’ultima ciliegina è stata l’annuncio di Jeff Beck (21 luglio), con Johnny Depp special guest alla chitarra, che si unisce ai concerti di Irama (8 luglio), Elisa (15 luglio), Francesco De Gregori ed Antonello Venditti (16 luglio), Achille Lauro (23 luglio), Marracash (30 luglio), Blanco (6 agosto), Pinguini Tattici Nucleari (13 agosto), Litfiba (20 agosto), Coez (27 agosto). Ed ancora gli spettacoli comici di Angelo Pintus (9 luglio) e Andrea Pucci (18 Agosto).