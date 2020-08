Luci magiche, musica e food trucks per la Festa del Mare

Martedì 18 agosto, alle 21.30, sul porto canale di Bellaria Igea Marina va in scena la “Festa del Mare” con uno spettacolo visual fatto di suoni e luci e come protagonista la fontana danzante e la storica imbarcazione Teresina, che per l’occasione è posizionata in mostra al centro del porto.

Una serie di fasci laser e luci rendono la “vecchia signora del mare” una bella e attraente “ragazza” alla conquista delle onde. Si aggiunge, oltre allo spettacolo della fontana con musiche riaggiornate per l’occasione, un onirico gioco di luci e suoni dedicato a “sua maestà il porto”.

Quest’anno il format è diverso rispetto gli anni precedenti: non prevede la presenza degli stands delle Associazioni legate al mare ma vi sono dei punti ristoro con i food truck de “Le Vie della Dolce Vita”. Sono previsti transennamenti, cartelli informativi e inviti da parte dello speaker a mantenere le distanze previste e ad indossare le mascherine protettive. Si confida inoltre nel senso di responsabilità e civiltà dei partecipanti all’evento.