Il Liga scatena il palcoscenico dell’RDS Stadium di Rimini con "Indoor Tour 2023"

"Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica..." Così recitava Luciano Ligabue che venerdì 30 ottobre farà scatenare il palcoscenico dell'RDS Stadium di Rimini.

Il rocker di Correggio è pronto a fare scantare a squarciagola la città con uno spettacolo dalle mille sfumature vocali e musicali con Indoor Tour 2023, la nuova e avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza ad ottobre.

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali a partire dalle ore 11:00 di giovedì 29 giugno.

Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10:00 di mercoledì 28 giugno.

L'annuncio arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'uscita di “Dedicato a noi” (Warner Music Italy) è il titolo del nuovo album di inediti di Luciano Ligabue che uscirà a settembre, a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, e che è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”. Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo “Riderai” vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile.