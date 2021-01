Annalisa Minetti e Luisa Corna insieme a Rivabella con il "Groove Morning"

Luisa Corna e Annalisa Minetti, debutteranno il 27 aprile sul palco del Mamì Bistrot di Rivabella con il "Groove Morning". Tra le voci più "calde" della musica italiana, le due artiste di altissimo rango hanno sempre privilegiato la qualità (anche di nicchia) rispetto alle più facili corsie dell'omologazione. Pelle bianca ma timbro vocale molto vicino alla "black music" - dopo il live di Serena Brancale e Karima - Luisa Corna ed Annalisa Minetti si esibiranno a fine aprile in un avvolgente "duo". Aspettando buone notizie dalla curva pandemica, torna dunque pian piano a risvegliarsi il mondo della musica dal vivo. L'appuntamento (solo su prenotazione) è per il prossimo 27 aprile con il "Groove Morning" che, come detto, propone sul palco del Mamì due artiste di grande valore accompagnate da un roster di altissimo lignaggio: Maxx Furian alla batteria, Andrea Pollione al piano e Marcello Sutera al basso. Una mora e l'altra bionda ma accomunate da una voce corposa, quasi da gospel, Luisa Corna e Annalisa Minetti eseguiranno un medley del proprio ricco repertorio musicale deragliando, come sempre, in qualche contaminazione improvvisata. La prevendita per il concerto "a numero chiuso" del Mamì è già partita. I biglietti sono in vendita a 35 euro (45 il giorno del concerto).