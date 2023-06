Uno show lumonoso per celebrare Raffaella Carrà e l'uguaglianza di genere

Il 18 giugno avrebbe compiuto Ottant’anni la grande Raffaella Carrà, amata e stimata in tutto il mondo per la sua energia, grinta, talento e umanità.

Icona di libertà sin dai primissimi anni 70 quando danzando e cantando stava portando alla tv italiana, poi in quella spagnola e sudamericana, un forte spirito libero e rivoluzionario che è stato ispirazione di tante e tanti giovani che cercavano libertà, indipendenza e gioia.

La città di Rimini con Arcigay Rimini e la Direzione Artistica Seven Ars di Tiziano Corbelli celebrerà la grande Artista Emiliana Romagnola con una frase che pronunciò in un’intervista al Corriere della Sera il 30 giugno 2017 in occasione del World Pride di Madrid: Il mondo non è fatto di gay e di etero ma di creature e che diviene per l'anniversario luminosa all'interno dello spazio di benvenuto della spiaggia Community 27, la quale sarà ben visibile per coloro che passeggeranno sul bellissimo nuovo parco del mare e che potranno aprire una riflessione su questa piccola grande verità, e di verità si tratta perché ??il mondo è fatto di creature e amare non è uno scandalo.

“Con questa installazione dedicata a Raffaella Carrà” – dichiara Chiara Bellini Vicesindaca del Comune di Rimini – “vogliamo non solo omaggiare una delle più grandi interpreti dello spettacolo italiano, ma lanciare un messaggio profondo sulla libertà di essere chi siamo o chi vogliamo, sull’importanza dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità, in maniera sostanziale. Un grazie sincero, da parte del comune di Rimini, a tutte le persone che si sono impegnate e hanno contribuito a rendere possibile questo bellissimo segno luminoso, che avrà anche una ricaduta molto positiva per la nostra comunità”

“Quello di Raffaella è un bellissimo esempio di umanità e di sostegno alle persone che ancora oggi vengono discriminate ed emarginate“ – dichiara Marco Tonti presidente di Arcigay Rimini e organizzatore del Rimini Summer Pride – “con la forza dell’amore e con il suo essere donna anticonformista e anche nazional-popolare ha riempito di affetto generazioni di giovani che hanno trovato in lei un sostegno e un esempio. Giovani che nascevano e crescevano in anni difficili per le persone LGBTQI+, in famiglie repressive, in ambienti scolastici pieni di pregiudizi hanno trovato in lei la speranza di un futuro migliore. Anche se rimane ancora molta strada da fare le cose sono molto migliorate, anche grazie a Raffaella.”

A fine agosto l'Opera luminosa verrà suddivisa e messa all'asta in favore dell'Ospedale "Infermi" di Rimini, specificamente al reparto di neuropsichiatria infantile. “L’Azienda Usl” – dichiara Mirco Tamagnini, direttore del distretto di Rimini – “ritiene fondamentale portare queste esperienze di cura e di salute all’interno della comunità riminese che sempre, nelle sue diverse espressioni, si dimostra attenta e inclusiva verso tutti.”

La destinazione di questi fondi è importante perché le vicende tragiche di questi anni hanno colpito molto duramente la serenità di bambine e bambini, come quella di ragazze e ragazzi adolescenti. Il loro benessere e la loro serenità sono importanti di per sé ma anche fondamentali perché su di loro si fonderà la società del futuro, ed è nostro dovere fare in modo che queste fondamenta siano forti, indipendenti e piene di slancio come ci ha ispirato Raffaella con la sua vita.

L’iniziativa ha ricevuto anche il plauso di Fabio Canino, conduttore TV e autore del libro “Raffa” e dello spettacolo “Fiesta” dedicati a Raffaella Carrà. “Lei è il mio supereroe, si metteva le sue spalline spaziali, il suo caschetto che muoveva con un colpo di testa e partiva il potere di Raffaella, il potere di renderci tutti più allegri. La ringrazierò sempre per l’affetto che mi ha dimostrato in più occasioni. Sono contento che i proventi di questa iniziativa, che mi piace molto, vadano a dei bambini, bambini che Raffaella ha sempre adottato a distanza e aiutato anche dopo la sua dipartita.”

“Sono contento che Rimini e l’Associazione Arcigay possano aver accolto questo compleanno con determinazione” – dichiara il direttore artistico di Seven Ars Tiziano Corbelli – “perché gli ottant’anni di Raffaella sarebbero stati per lei un traguardo importante e credo che questa opera luminosa arrivi proprio come una sua voce che ancora oggi sa essere ferma e convinta su questi temi e sull’attenzione avuta sempre verso i bambini, è un’opera che fa bene. Fa bene ad un percorso di diritti ancora travagliato, farà bene al contributo che porterà all’ospedale… Ciao Raffaella e Tanti Auguri”.

“Sabato porteremo il nostro contributo, in primis come cittadini, a sostegno di una idea di comunità più inclusiva e solidale con le minoranze di ogni genere” – dichiara la Pasticceria Cesari – “Lo faremo a modo nostro, portando un dolce dal forte valore simbolico condito di tanta allegria. Al centro il soggetto principale "Pensati Raffaella" scolpito con lettere in pasta di mandorla, sullo sfondo una vivace bandiera arcobaleno in ciuffi di panna multicolor e a margine una piccola opera di cake design dove la figura di Raffaella è ritratta in una delle sue pose più iconiche. Il messaggio, ironico e diretto, è un invito a celebrare la libertà di autodeterminazione ispirandosi allo stile inconfondibile e vivace di Raffaella Carrà, una icona senza tempo.”

L'iniziativa rientra nel programma Rimini Summer Pride come anteprima della manifestazione e si collega con il torneo di calcio a 5 “Rimini Rainbow Cup - In campo per i diritti” che si svolgerà sabato 17 al Garden Sporting Center (vedi scheda), mentre Tiziano Corbelli aveva già promosso le installazioni di Bologna nel 2021.

