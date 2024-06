Il Centro Culturale Vittorio Belli si "illumina" dei progetti fotografici di alcuni artisti del territorio

Inaugura domenica 30 giugno alle ore 20:30 Luminosa, la prima mostra di fotografia ospitata presso il Centro Culturale "Vittorio Belli" di Bellaria Igea-Marina, città che torna ancora una volta protagonista degli spazi di Via Silio Italico. Dedicata al genio visionario fondatore di Igea Marina ed inaugurato nel 2021 grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale, il Centro Culturale "Vittorio Belli" è per la città un importante luogo polifunzionale, aperto ad iniziative culturali di sempre maggior successo che intendono veicolare i messaggi delle tematiche care al Belli attualizzandole e reinterpretandole. Vittorio Belli, medico, naturalista, archeologo e cultore d’arte, ideò nel 1906, secondo un illuminato progetto visionario, l’utopico villaggio turistico alle radici di Igea Marina oggi. Un progetto di strepitosa attualità che il Centro, grazie alla conduzione ideata dall’Associazione InArte di Forlì, intende riportare alla luce in tutti i suoi affascinanti aspetti, proponendoli all’attenzione e alla condivisione dei cittadini, e così anche di villeggianti e turisti.

Cari al Belli sono dunque anche gli argomenti raccontati dai tre progetti in esposizione in Luminosa, frutto del lavoro di altrettanti fotografi particolarmente legati a questa città: Mario Beltrambini, Silvio Canini e Riccardo Di Giovanni.

Luci, ombre, interni ed esterni, le fotografie esposte da Beltrambini e Canini (l’uno con "Nelle oasi del vuoto" e l’altro con "Umbratile") rappresentano un’importante occasione per riflettere sulla radicale trasformazione del territorio e su ciò che resta di quell’immaginario di cui la città è erede. Da un lato un lavoro sulle colonie marine che rappresentano un’interpretazione di quel progetto di villeggiatura che fosse al contempo etico e accogliente di “belliana” memoria e dall’altro quello sulle imperanti zone d’ombra create dalle strutture ricettive quasi in sostituzione di quel desiderato bosco di pini, dune e tamerici a cui Belli lavorò con maniacale ostinazione per tutta la vita. Riccardo Di Giovanni, dal canto suo, cercherà le tracce del pensiero di Vittorio Belli nel paesaggio circostante con un progetto in corso d’opera, un vero e proprio Cantiere Fotografico.

Mario Beltrambini

Nato a Santarcangelo di Romagna nel 1953, si occupa di fotografia dal 1980. Si ispira inizialmente al genere surreale, oggi si muove in ambito concettuale e predilige la fotografia stenopeica utilizzando fotocamere autocostruite operando con materiali Polaroid, sperimentando nuove tecniche e modalità operative. Nel 1989 è tra i fondatori dell’Ass. Cultura e Immagine di Savignano s/R nel quale ricopre incarichi di responsabilità.

Silvio Canini

Nato a Bellaria Igea-Marina nel 1959, è un artista versatile che esplora una vasta gamma di soggetti con freschezza e facilità. Le sue opere trasformano i reportage fotografici in visioni personali e poetiche, superando il tradizionale approccio documentaristico. Roberta Valtorta ha descritto il suo lavoro come una "smitizzazione" del momento decisivo, permeato di concetti e sentimenti che rendono le immagini non oggettive.

Riccardo Di Giovanni

Nato a Cesena nel 1996. Inizia con la fotografia a 16 anni come scattino a Igea Marina per poi conseguire il diploma del corso triennale di fotografia presso Fondazione Studio Marangoni (Firenze). Scatta locale, riconoscendo l’importanza di approfondire i luoghi vicini, ricercando l’intimità del paesaggio. Attualmente lavora come addetto alla stampa in un negozio di foto e gadget, un’occasione di interfacciarsi con la fotografia quotidiana (e i suoi usi) di persone non interessate al mezzo.

Sguardi in Camera

Associazione di promozione sociale nata a Ravenna nel 2017 con l'obiettivo di recuperare, salvaguardare e valorizzare la memoria visiva attraverso pellicole amatoriali in formati come 8mm, Super8, 16mm e 9,5mm. Molto attiva nel campo dell'educazione ai media, si impegna nella ricerca storica e nella valorizzazione della memoria e della storia del territorio attraverso film e fotografie. contribuisce allo sviluppo di Memoryscapes, la prima piattaform1-luglio-7-settembre-2024a italiana dedicata al cinema privato, realizzata da Home Movies collabora stabilmente.

Luminosa è una mostra di fotografia a cura di Claudio Ballestracci, Serena Barberini, Ilaria Mazzotti con la collaborazione di Sguardi in Camera e Giuseppe Pazzaglia. Nella mostra sono presenti alcuni testi di Sabrina Foschini e Denis Curti.

Orari e informazioni :

La Mostra Luminosa è aperta a partire da lunedì 1 luglio e fino a domenica 7 settembre; tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle ore 20:30 alle 23:00, presso il Centro Culturale "Vittorio Belli" (Via Silio Italico, 8)

Ingresso libero