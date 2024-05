In occasione di "Balconi Fioriti", una visita guidata alla scoperta delle grotte private della città

Prezzo non disponibile

Un fine settimana all''insegna del giardinaggio e dalle molteplici sfumature. In occasione dell'appuntamento primaverile "Balconi Fioriti" di sabato 18 e domenica 19 maggio, la Pro Loco di Santarcangelo di Romagna, come da tradizione, svolgerà la visita guidata “I luoghi della conservazione”. Un'occasione per scoprire due grotte private della città.

Il tutto sarà inoltre arricchito dalla visita guidata alla mostra, presso il Museo storico archeologico, dedicata al tamburello e al gioco del bracciale. Durante questa parte il gruppo sarà accompagnato da un esperto d’eccezione.

Inoltre, al termine della visita del sabato, chi vorrà potrà unirsi alla conferenza in Piazza Ganganelli con i fumettisti e disegnatori Luca Enoch e Gianluca Pagliarani, coordinati da Giovanni Barbieri. L’argomento riguarderà il fumetto e nuovamente l’antico gioco del bracciale, inserito dai fumettisti nell’opera fantasy "Dragonero".

I tour guidati avranno luogo a partire dall’ufficio IAT Pro Loco (via Battisti, 5) alle ore 15:00 di sabato 18 e domenica 19 maggio.

La prenotazione è fortemente consigliata