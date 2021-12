“Macbeth” di Verdi in diretta al Tiberio

Indirizzo non disponibile

Il Cinema Tiberio di Rimini ritorna ai grandi eventi in diretta con la proiezione su grande schermo in alta definizione della Prima del Teatro alla Scala di Milano: martedì 7 dicembre alle ore 18 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) appuntamento con Macbeth di Giuseppe Verdi con la direzione orchestrale affidata a Riccardo Chailly e la regia curata da David Livermore. Con Macbeth il Direttore Musicale Riccardo Chailly completa il percorso interpretativo dedicato alla “trilogia giovanile” di Giuseppe Verdi dopo Giovanna d’Arco (7 dicembre 2015) e Attila (7 dicembre 2018). Macbeth va in scena con la regia di Davide Livermore, al suo quarto spettacolo inaugurale, insieme agli scenografi di Giò Forma, al costumista Gianluca Falaschi e a un grande cast: Lady è Anna Netrebko, che conferma il suo rapporto privilegiato con il Teatro milanese, accanto al Macbeth di Luca Salsi, al Macduff di Francesco Meli e al Banco di Ildar Abdrazakov. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione.