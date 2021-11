Madh animerà lo stadio riccionese con Football And Music

Il 28 novembre allo Stadio Comunale Italo Nicoletti di Riccione, il cantante e producer Madh sarà protagonista di un’esibizione live, per un nuovo appuntamento con Football And Music. Ad attendere il pubblico presente, quello che in questa stagione è diventato un po’ l’apprezzato menù della casa per i match casalinghi della FYA Riccione. Grazie alla collaborazione con Kinetic Vibe al Nicoletti ci saranno le emozioni del calcio, ci sarà la magia della musica, ci sarà una partita, ci sarà un concerto e ci sarà l’orgoglio tutto riccionese di tifare la squadra locale mentre difende la prima posizione in campionato.??In questo clima pensato ad hoc per regalare una piacevole domenica adatta ai tifosi di tutte l’età, andrà in scena, nell’intervallo tra primo e secondo tempo del match contro il Diegaro, lo speciale halftime show firmato da Madh. Un quarto d’ora di esibizione dal vivo, nel corso del quale il cantautore e performer darà libero sfogo a quella creatività che gli ha permesso di continuare a sedurre il pubblico senza mai smettere di viaggiare musicalmente e sperimentare: dall’inedito Sayonara, disco di platino dopo X Factor Italia, fino alle più recenti sperimentazioni sonore Dirty Car, Bad On The Dancefloor e Don’t Wanna Go To School, passando per decine di concerti nei più importanti club italiani, milioni di visualizzazioni su Youtube, collaborazioni con MTV e contaminazioni con il team di produttori berlinesi Hitimpulse.

Ad aprire questa nuova festa di musica e sport dedicata alla città, il dj-set pre-gara firmato da Paolo Campidelli. La scommessa della dirigenza della FYA Riccione resta sempre la stessa: provare a porre solide basi per un modo positivo di guardare al calcio, ritrasformando lo stadio in un luogo di intrattenimento dedicato a tutta la famiglia, dove crescere e divertirsi, riscoprendosi una gioiosa comunità.??? Apertura cancelli: ore 13:00?Inizio dj-set Paolo Campidelli: ore 13:30?Inizio partita: ore 14:30?Inizio halftime show live Madh: ore 15:15?prezzo biglietti: 10€ intero – 5€ ridotto (over 80 - doppi genitori primo intero, secondo ridotto) – gratis donne, bambini fino ai 6 anni e scuola calcio?Per l’ingresso è necessario green pass o tampone negativo nelle 48h precedenti.