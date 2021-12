Madh torna live per Football and Music

Il 19 dicembre allo Stadio Comunale Italo Nicoletti di Riccione, torna per esibirsi il cantante e producer Madh. Dopo l’annullamento dello scorso appuntamento a causa del maltempo, il carismatico cantautore sarà protagonista di un’esibizione live per Football And Music.

Madh tornerà al Nicoletti per riempire l’intervallo tra primo e secondo tempo del match di campionato tra FYA Riccione e Futball Cava Ronco con tutto il suo talento. Un halftime show dedicato al pubblico presente che così, insieme alle emozioni sportive, potrà assaporare il piacere della buona musica.

Quindici minuti di esibizione dal vivo che rappresentano una stimolante sfida per la creatività di Madh, un estro inconfondibile che nel tempo gli ha permesso di continuare a sedurre il pubblico senza mai smettere di viaggiare musicalmente e sperimentare: dall’inedito Sayonara, disco di platino dopo X Factor Italia, fino alle più recenti sperimentazioni sonore Dirty Car, Bad On The Dancefloor e Don’t Wanna Go To School, passando per decine di concerti nei più importanti club italiani, milioni di visualizzazioni su Youtube, collaborazioni con MTV e contaminazioni con il team di produttori berlinesi Hitimpulse.

Un inaspettato quarto d’ora d’intrattenimento, nato dalla collaborazione tra la dirigenza della FYA Riccione e Kinetic Vibe, che rappresenta uno tra i tratti distintivi più apprezzati dei nuovi match casalinghi della squadra riccionese e un elemento in più per dare forma a piacevoli domeniche adatte ai tifosi di tutte l’età.

Ad aprire questa nuova festa di musica e sport dedicata alla città, il dj-set pre-gara firmato da Paolo Campidelli. La scommessa della dirigenza della FYA Riccione resta sempre la stessa: provare a porre solide basi per un modo positivo di guardare al calcio, ritrasformando lo stadio in un luogo di intrattenimento dedicato a tutta la famiglia, dove crescere e divertirsi, riscoprendosi una gioiosa comunità.

Apertura cancelli: ore 13:00

Inizio dj-set Paolo Campidelli: ore 13:30

Inizio partita: ore 14:30

Inizio halftime show live Madh: ore 15:15

prezzo biglietti: 10€ intero – 5€ ridotto (over 80 - doppi genitori primo intero, secondo ridotto) – gratis donne, bambini fino ai 6 anni e scuola calcio

Per l’ingresso è necessario super green pass

In caso di maltempo, il live verrà annullato e rimandato a una data successiva. Nel caso fosse impossibile riprogrammare l’esibizione, questa dovrà ritenersi definitivamente annullata. In caso di annullamento non sarà previsto il rimborso del biglietto, perché quest’ultimo vale per la partita di campionato della FYA Riccione e ogni altra esibizione a programma è da intendersi come appuntamento corollario della stessa.