I giovani artisti della compagnia riminese rendono omaggio a Madonna e volano negli USA

Attraverso l’Orchestra Sinfonica "G. Rossini" di Pesaro, la musica pop "rivisitata" in chiave sinfonica è pronta ad invadere il Lago di Monte Colombo nella serata di venerdì 28 aprile (ore 21:00). Ma non è tutto, poichè a partire da mercoledì 24 aprile alcuni artisti della riminese Compagnia RDL saranno a New York per avviare una collaborazione artistico-educativa con alcune scuole della zona.

In seguito al successo ottenuto con “Moulin Rouge, il Tributo” andato in scena nelle scorse settimane al Teatro Rossini di Pesaro, al Teatro della Regina di Cattolica e nei teatri di Matelica e Corinaldo insieme all’Orchestra Sinfonica "G. Rossini", Carmine Passaro e Giada Mecozzi, sono i performer della Compagnia RDL che a partire da mercoledì 24 aprile inizieranno la propria avventura in terra americana.

I due artisti lavoreranno in alcune scuole del Queens, trasmettendo non solo la loro esperienza artistica ma anche quella di vita legata ai valori di amicizia, condivisione e rispetto dell’altro diverso da sé che da sempre accompagnano il percorso formativo della RDL. Progetto educativo sostenuto dalla Associazione "Dare" e dalla Fondazione "Leo Amici".

Carmine Passaro è diplomato con la I.S.T.D. di Londra (Imperial Society of teachers of dancing) come insegnante di danza moderna ( Modern Theater); Giada Mecozzi è diplomata con la R.A.D. di Londra (Royal Academy of dance) come insegnante di danza classica e diplomata con la I.D.A. (International Dance Association) come insegnante di Hip Hop.

Domenica 28 aprile, invece, il Teatro Leo Amici alle ore 21:00, ospita un omaggio a “Madonna - Like a Virgin”. Roberto Molinelli è il direttore d’orchestra e arrangiatore, Clarissa Vichi, voce solista, interprete maschile Francesco Troilo di Carlo, performer RDL; Claudio Salvi, concept e testi; con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e le musiche di Madonna.

ra i brani che saranno proposti: Celebration, intro Like a virgin, La Isla bonita, Material Girl, Frozen, Vogue, Live to tell/Oh Father/Papa don’t preach, Ray of light, Music/Express yourself, Don’t cry for me Argentina, Hungup, Ghostown, Like a prayer.