La città rinnova la sua devozione alla "Madonna del Mare": il programma

A partire da venerdì 14 e fino a domenica 16 luglio Riccione celebra un’attesa e tanto amata ricorrenza dedicata alla Madonna del Mare, la tradizionale festa religiosa e marinaresca in onore della Vergine che consolida e rinnova il legame della città con il suo mare.

Ad aprire i festeggiamenti, venerdì 14 luglio (ore 21:15) in piazzale Ceccarini, Carlo Romeo, giornalista e scrittore di libri di mare presenta Burrasche. Diario di bordo 2022 (Edizioni Efesto, 2023), nelle cui pagine, che prendono la forma di un diario di bordo, gli eventi del 2022 si succedono, incompiuti, di burrasca in burrasca. Nel libro di Romeo il mare fa da sfondo a una quotidianità che richiama racconti e ricordi, in un continuo intreccio tra presente e passato, vita e memoria. Carlo Romeo sarà accompagnato dal giornalista Sergio Gamberale, dallo skipper Carlo Daniele e dall’avvocato Lucio Daniele. Introduce la serata l’archeologo subacqueo e navale, Stefano Medas, consigliere del Club Nautico di Riccione e delegato alle barche storiche e alla Saviolina.

Sabato 15 luglio torna la Veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, le Mariegole, attese in porto alle ore 17:00, con le loro meravigliose vele colorate tra cui spiccano quelle della Saviolina, il bellissimo lancione simbolo della città.

Alle ore 21:30, nella cornice di piazzale Ceccarini, le celebrazioni proseguono con un appuntamento in musica straordinario, Frida Bollani Magoni in concerto piano e voce. Il concerto, eseguito dalla cantante e musicista Frida Bollani Magoni, che a soli 18 anni ha conquistato il pubblico e la critica internazionale, è organizzato da Riccione Teatro e dalle associazioni di volontariato Parkinson in rete di Riccione e ANMIC Riccione (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) ed è a ingresso gratuito con la possibilità di effettuare una donazione volontaria o offerta libera sul posto che sarà devoluta in beneficenza alle associazioni di volontariato organizzatrici dell’evento.

Domenica 16 luglio alle ore 5:30 alla spiaggia 20 di Riccione, la rassegna Albe in controluce presenta Alan Sorrenti accompagnato da Gaetano Scognamiglio alla tastiera e alla chitarra, Bruno Belissimo al basso e Giannicola Maccarinelli alla batteria, per uno spettacolo live vario e originale che ai più grandi successi del periodo stellare disco-funk affianca perle di un passato remoto prog e di un passato più recente orientato all’elettronica, oltre a una selezione di brani tratti dall’ultimo album Oltre la zona sicura. Sul palco in riva al mare, con un set originale che funge da preludio al live di Alan Sorrenti, salirà Angelica, al secolo Angelica Schiatti, cantautrice dalla rara sensibilità e dal sound raffinato e inconfondibile.

Le celebrazioni religiose di domenica cominciano alle ore 9:30 al porto con la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare e la processione in mare della Saviolina e delle vele storiche. In serata, poco dopo il tramonto, la Santa Messa Solenne (piazzale del Porto, ore 21:15), presieduta dal vescovo S.E. Nicolò Anselmi, chiude le giornate di celebrazioni dedicate alla Madonna del Mare. Al termine lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare di Riccione.