Maggio dei libri 2022 in biblioteca con scrittori emergenti, autori e letture

Domenica 15 maggio in occasione della campagna nazionale “Il Maggio dei libri 2022”, la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico organizza una giornata dedicata a letture e autori nella bella cornice del giardino della biblioteca.

Alle ore 16:00 la scrittrice Simona Vinci, già vincitrice del Premio Campiello, presenterà il suo ultimo libro “L’altra casa”, un affascinante romanzo gotico ambientato nella villa del Settecento appartenuta alla cantante lirica Giuseppina Pasqua, ultima musa di Giuseppe Verdi. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Rapsodia di Emiliano Visconti e il gruppo di lettura della biblioteca. A seguire, alle 17:30, è in programma il primo appuntamento del Very Local Writers, spazio dedicato a scrittrici e scrittori locali esordienti che racconteranno al pubblico come hanno trasformato la loro passione per la scrittura “da sogno nel cassetto a libro pubblicato”. La cattolichina Tiziana Borghini e la misanese Selene Aloigi, in dialogo fra loro e con la coordinatrice del gruppo di lettura Lisa Delbianco, presenteranno i loro libri d’esordio svelando i retroscena della fase creativa fino all'esperienza con le case editrici che ne hanno curato la pubblicazione.