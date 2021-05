“Voci, libri & viceversa” lettura condivisa per il Maggio dei libri

La Biblioteca comunale di Misano Adriatico festeggia Il Maggio dei Libri con “Voci, libri & viceversa”, una giornata evento dedicata alla pratica della lettura condivisa.

Gli appuntamenti si svolgeranno domenica 30 maggio, nuovamente in presenza, nell’ampio giardino della biblioteca. Nella mattinata 32 ragazzi delle scuole di Misano dai 10 ai 14 anni si sfideranno in un torneo dal titolo: “Storie di Hogwarts: enigmi in biblioteca”. I veri fan del famosissimo mago nato dalla penna di J.K. Rowling potranno dimostrare la loro conoscenza del 1° romanzo “Harry Potter e la Pietra Filosofale” in un gioco a squadre in cui dovranno cercare indizi, risolvere enigmi e guadagnare punti per vincere la coppa delle case. Il programma pomeridiano inizierà alle ore 16.00 con “La voce dei lettori dei gruppi di lettura”, incontro a cura del giornalista, autore e blogger Luigi Gavazzi, da anni fra gli osservatori più autorevoli ed appassionati dell’eterogeneo fenomeno sociale dei gruppi di lettura. Gavazzi si concentrerà sul punto di vista dei partecipanti ai gruppi, invitandoli a raccontare le proprie esperienze di condivisione, come sono cambiate nel tempo, cosa cercano, cosa hanno trovato e continuano a trovare nel raccontare e ascoltare le storie scaturite dalle letture, fino a riflettere sull’ipotesi che esse possano farsi racconto autobiografico. Alle ore 18.00 si terrà la "Restituzione finale del laboratorio di teatro autobiografico “L’arte di raccontarsi” condotto da Silvia Giorgi, formatrice e regista del Teatro Cinquequattrini.

Le iscrizioni all’evento sono state numerose e abbiamo in pochi giorni raggiunto il numero massimo dei posti disponibili. Il laboratorio fa parte del progetto #FemminilePlurale promosso dalla Provincia di Rimini-Pari Opportunità con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

In caso di maltempo gli incontri pomeridiani verranno spostati all’interno della biblioteca.