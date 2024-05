"Se leggi ti lib(e)ri", tornano le letture dedicate ai più piccoli cittadini

Prezzo non disponibile

Ripartono le letture per bambini nel mese di maggio, organizzate in occasione de “Il Maggio dei Libri”, a cura dei lettori volontari della Biblioteca e dedicate alle bimbe e ai bimbi dai 3 ai 5 anni.

Gli appuntamenti in programma: