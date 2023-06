Il Mercato Coperto porta in tavola "La Magnèda": torna l'appuntamento goloso nel centro storico della città

Prezzo non disponibile

La proposta gastronomica del Mercato Coperto di Rimini rinnova anche per la stagione estiva l'appuntamento "ghiotto e appetitoso" con "La Magnèda" (La mangiata abbondante). Negli spazi esterni della struttura di Via Castelfidardo, a partire da mercoledì 28 giugno, a manifestazione culinaria porterà in tavola attraverso le sapienti ed esperte mani degli operatori della struttura, tradizione ma al tempo stesso innovazione tramite stand gastronomici e pietanze tipiche dello street food.

Così, a partire dalle ore 19:00 e fino allle 22:00, tutti i mercoledì fino al 30 agosto sarà possibile assaporare ottime pietanze preparate al momento dagli "improvvisati" cuochi come spaghetti cozze e vongole, carne alla griglia, piadina salsiccia e cipolla, grigliata sardoncini e saraghina, fritto di pesce, cozze e vongole, hamburger con patatine, cocomero e tanto altro ancora.