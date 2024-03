Il documentario "Mal di plastica" accende i riflettori sul viaggio in barca di alcuni amici da Rimini a Venezia

Nella serata di venerdì 22 marzo (ore 20:30) al Museo delle Conchiglie e della Marineria 'E' Scaion' di Viserbella (via Minguzzi, 7) sarà proiettato "Mal di plastica", un documentario realizzato da Diego Zicchetti per raccontare il viaggio speciale di tre amici svolto via mare sull'itinerario Rimini - Venezia.

La particolarità dell'esperienza, che risale all'estate del 2019, è nel mezzo di navigazione scelto: una barca costruita appositamente con tremila bottiglie di plastica e altro materiale di recupero, il tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave problema che affligge le nostre acque e per educare a ridurre l'uso della plastica usa e getta.

All'incontro, realizzato con la collaborazione dell'Associazione "Ippocampo Viserba", saranno presenti l'ideatore del progetto Matteo Munaretto, il giornalista e scrittore Stefano Rossini e lo skipper dell'imbarcazione Piero Munaretto.

A seguire buffet

L'ingresso è gratuito