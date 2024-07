Week end all'insegna della musica di Ivan Graziani con "Maledette Malelingue Festival"

Mancano davvero pochissime ore all’inizio della terza attesissima edizione di Maledette Malelingue Festival che si terrà il 13 e 14 luglio, e a Novafeltria é tutto pronto per accogliere visitatori e fans di Ivan Graziani attesi da tutta Italia.

Maledette Malelingue Festival ha ottenuto grande successo nelle prime due edizioni e anche questa terza edizione, sarà il frutto del grande impegno e della sinergia che si é creata tra la famiglia Graziani e Amministrazione Comunale, Proloco e Consulta Giovani di Novafeltria e numerosi volontari, supportato dalla Regione, dalla Camera di Commercio della Romagna e vari sponsor.

“Un Festival che cresce di anno in anno arricchendosi di nuovi contenuti e in grado di richiamare un folto pubblico da molte regioni di Italia, anche da molto lontano, nel ricordo di Ivan Graziani” afferma con soddisfazione il primo cittadino di Novafeltria Stefano Zanchini. “ Una formula vincente che vuole celebrare l’amato cantautore mettendo in evidenza anche altre sue doti artistiche, quest’anno per esempio siamo onorati di ospitare il fumettista di fama internazionale Carmine di Giandomenico che svelerà la sua opera dedicata a Ivan Graziani sabato 13 luglio alle ore 17.30 e che diventerà opera permanente lungo il Parco che porta il suo nome. Verrà inoltre presentato nella stessa occasione un concorso che partirà dalla prossima edizione e che richiamerà a Novafeltria fumettisti emergenti da tutto il mondo”.

Grande attesa anche per il concerto evento di Filippo Graziani che insieme al fratello Tommy e alla band porteranno proprio a casa loro domenica 14 luglio alle ore 21.30 una tappa del fortunato Tour “Per gli Amici” condividendo il palco solo per questa occasione con un’ospite speciale, Raphael Gualazzi. Sarà un momento molto toccante dove la musica di Filippo e Raphael farà vivere nuovamente l’amicizia e il sodalizio artistico tra Ivan Graziani e Velio Gualazzi, suo primo batterista nell’Anonima Sound.

Per il secondo anno consecutivo si rinnova la collaborazione con il Club Tenco con il format “Il Tenco Ascolta” dove sul palco dell’Arena sul Fiume sabato 13 luglio alle 21.00 si esibiranno gli artisti selezionati Gloria Galassi, Valentina Polinori, Tommasopercaso, Luca Fol, ospite Duo Vesbek vincitore del Premio Pigro 2023 e PercussionAmo con tamburi e percussioni.

La serata sarà anticipata dalla presentazione di “Musica e Parole” di Paolo Talanca e “ L’Enciclopedia dei Cantautori” di Michele Neri.

L’intrattenimento sarà rivolto a tutte le età, ogni giorno si terranno infatti laboratori didattici dedicati ai più giovani e tantissima musica dal vivo con Staircloset Band, No Longer Player, Blu Amarissimo, Motel Cesare, Cristian Albani, Spring Rolls, Muni e Rickson.

Passeggiando lungo il Parco si potrà rimanere affascinati dalla magia del liutaio che trasforma il legno in uno strumento in grado di trasmettere emozioni e ovviamente non mancherà una vasta proposta gastronomica, anche a kilometro zero, che permetterà di conoscere la Valmarecchia e il Montefeltro attraverso le papille gustative.

L’ingresso al Festival è a offerta libera e non è necessario il ticket per nessuno spettacolo.

Per ogni informazione l’organizzazione invita a visitare le pagine Facebook e Instagram Maledette Malelingue Festival.