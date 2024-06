"Maledette Malelingue Festival", a Novafeltria torna l'appuntamento con la memoria di Ivan Graziani

Per il terzo anno consecutivo la Proloco di Novafeltria, la famiglia Graziani, il Comune di Novafeltria e la Consulta Giovani, si stanno preparando per uno degli eventi più attesi in Alta Valmarecchia e non solo, Maledette Malelingue Festival, nato nel 2022 per celebrare Ivan Graziani, celebre cantautore e artista a tutto tondo scomparso nel 1997 proprio in questa cittadina.

La terza edizione si terrà sabato 13 e domenica 14 luglio e coincide con l’anno di uscita dell’album di inediti di Ivan Graziani “Per gli amici” che contiene 8 tracce per l’etichetta Numero Uno/Sony. Si tratta di otto canzoni ritrovate grazie al lavoro della famiglia Graziani e prodotte dal figlio Filippo, che sta portando l’omonimo tour in giro per l’Italia e che presenterà anche a Novafeltria ,sua città natale, dove sarà accompagnato oltre che dal fratello Tommy alla batteria, da Massimo Marches alla chitarra, da Francesco Cardelli al basso, Stefano Zambardino alle tastiere e da un ospite speciale solo per questa occasione: Raphael Gualazzi. Sarà un momento davvero molto intenso ed emozionante nel ricordo dell’amicizia e attività musicale tra Ivan Graziani e Velio Gualazzi.

Riconfermata per il secondo anno consecutivo la collaborazione con il Club Tenco con lo speciale format “Il Tenco ascolta”, ideato per consentire ad artisti emergenti di farsi ascoltare e giudicare dai membri del direttivo del Club, con la possibilità di essere selezionati per altre iniziative musicali, fino alla più ambita Rassegna della canzone d’autore di Sanremo. In questa edizione grande spazio sarà dato a questa collaborazione, gli artisti selezionati si esibiranno infatti sul main stage dell’Arena sul fiume sabato 13 luglio. Ospite della serata il duo Vesbek, vincitore del Premio "Pigro 2023", la rassegna teramana dedicata a Ivan Graziani e concerto di

PercussionAmo. Le selezioni per “Il Tenco Ascolta” sono aperte fino a sabato 22 giugno, per info l’organizzazione rimanda alle pagine social Facebook e Instagram.

La terza edizione del Festival vuole inoltre sottolineare un’altra dote e passione di Ivan Graziani, il disegno. Durante le due giornate del Festival sarà infatti possibile incontrare il celebre fumettista Carmine di Giandomenico, autore internazionale, noto per il suo lavoro con la Marvel, Bonelli, DC Comics, oltre che come autore completo con SaldaPress e Image Comics. Sarà inaugurata proprio lungo il Parco Ivan Graziani un’ installazione con una sua opera dedicata ad Ivan. Inoltre, presso l’Oratorio di Santa Marina in Piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria (da sabato 6 luglio a domenica 14 luglio), sarà possibile visitare la

mostra con le opere di Di Giandomenico, copertine, tavole a fumetto e illustrazioni che tracciano il suo percorso artistico, dal 2005 ad oggi.

La programmazione delle due giornate del Festival prevede laboratori didattici, presentazioni di libri tra i quali spicca “Musica e Parole” la nuova opera di Paolo Talanca e tantissima musica lungo il Parco, con Ultimo Binario, No Longer Player, Blu Amarissimo, Motel Cesare, Cristian Albani, Spring Rolls, Muni e Rickson. Non mancheranno stand gastronomici con prodotti a km zero e food truck.