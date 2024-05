"Che Festa" a Viserbella, un pomeriggio all'insegna del divertimento dedicato alle Mamme

La cittadina di Viserbella è pronta ad accogliere i propri villeggianti con equilibrio tra tradizione e novità.

A tal proposito, infatti, nel pomeriggio di sabato 11 maggio dalle ore 16:30 e fino a tarda sera si terrà la prima edizione di “Mamma che festa”, evento dedicato alla Festa della Mamma.

Teatro della manifestazione saranno, come ormai da consolidata tradizione, le serre riqualificate della località viserbellese in via Bruschi. L’area verde di circa 2000 metri quadrati recuperata e riqualificata qualche anno fa attraverso l'intervento dei volontari della Pro Loco di Viserbella e dai soci di Pixel Cooperativa di comunità, ritorna come punto di incontro immerso nella natura e nella tranquillità.

L’evento si aprirà con laboratori dedicati ai più piccoli dove natura, sostenibilità e rispetto per l’ambiente saranno gli ingredienti principali. Il programma proseguirà con i “giochi d’altri tempi”, dedicati a tutta la famiglia a cura del progetto di animazione "Vibes Animation". Un tuffo nel passato in cui le nuove generazioni si cimenteranno in giochi ed attività che si facevano una volta nei grandi cortili e nei parchi della città. Per tutte le mamme in omaggio un fiore da piantare a casa.

Ma non è tutto. Non c’è festa alle serre senza l’immancabile angolo ristoro a cura dei ragazzi di E’ Tendoun che dalle ore 20:00 apriranno la cucina servendo i “fagioli alla Bud Spencer”, secondo la ricetta che ha reso famoso uno dei personaggi più amati della tv o, in alternativa, la tradizionale piada romagnola squacquerone e rucola, che non può mai mancare. A conclusione del programma ci sarà un altro appuntamento imperdibile per i bambini con la

baby dance e successivamente il tributo anni 90’ della band di Maggio e i Suoi Ragazzi.

“Siamo entusiasti di aprire finalmente la stagione estiva con un nuovo evento, ennesimo simbolo di collaborazione e amore verso la nostra località e dedicato a tutti” queste le parole della coordinatrice della manifestazione Elisa Tognacci.