“Mandala” una mostra fotografica dove si fondono i colori, profumi e sapori

Da giovedì 31 Marzo a domenica 15 Maggio nella sede di Santabago, Associazione Ricreativa Culturale ed Enogastronomica, a Santarcangelo di Romagna sarà possibile ammirare la mostra fotografica “Mandala” accompagnata da un’esperienza sensoriale con il profumiere dell’anima Mauro Malatini ed una culinaria con lo chef Giorgio Rattini. Enrico De Luigi, talentuoso artista e fotografo riminese, ci conduce in una sinfonia di colori tra sublime e bellezza, ciclo della natura e immortalità della fotografia. Un approccio fotografico magico, alchemico. La bellezza potente dei fiori arriva ai nostri occhi attraverso un linguaggio bucolico e sensuale seduce lo sguardo e arriva fino all’anima. Dieci opere che fioriscono sulle antiche mura di Santabago realizzate con una tecnica personale, unica, creata per cogliere al meglio ogni sfumatura in un immaginario da sogno. L’opera di De Luigi vanta la presentazione di Marco Missiroli, tra gli scrittori italiani più amati degli ultimi anni. L’affermato autore riminese al momento responsabile della sezione “cultura” del Corriere della Sera ha dedicato a questa mostra parole dense, colte e raffinate. Le immagini bucoliche di De Luigi sono sublimate da un percorso olfattivo che chiude il cerchio del bouquet emozionale della mostra a cura del profumiere dell’anima Mauro Malatini. “Ogni essere vivente, porta in sé, nel fondo del suo animo, la propria fragranza. La mia arte è rivelarne l’intima bellezza” dichiara Malatini. Sarà la sua grande arte olfattiva a scandire un percorso nelle grotte tufacee di Santabago. Un allestimento sensoriale di essenze e profumi, codici luminosi, antichi e densi che coniugano le antiche competenze dell’artigianalità essenziale con le tensioni artistiche proprie di ogni processo creativo. Il Pubblico potrà immergersi in un’esperienza sensoriale unica attraverso un percorso scandito da campane di vetro, scrigno di profumi intensi straordinari da vivere sul momento. Il Profumiere, munito di fragranti bagagli, porterà con sé i cardini del proprio laboratorio per prestare la sua arte anche al di fuori della Bottega. Il 10 aprile dalle 9 alle 19 Mauro Malatini dedicherà la sua arte a chi desidera un proprio codice olfattivo sartoriale. Appuntamento a Santabago. “Questa la mia mission: entrare nel mondo di chi lo desidera e collegare la fragranza, l’essenza, con uno stato dell’anima”. Come da tradizione a Santabago, l’arte del gusto avvolge il tema della mostra. Lo chef Giorgio Rattini dalle immagini potenti dei fiori di Enrico De Luigi ha costruito sapientemente sapori che si dipanano attraverso un menu da cogliere in ogni sua sfumatura che affascina il palato e apre la mente a ricordi e memorie passate grazie ad aromi e sapori vegetali e legati alla natura. Dal mercoledì al sabato su prenotazioni i commensali associati potranno immergersi in un’esperienza del gusto molto intensa.