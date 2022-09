Una giornata dedicata ai buongustai con “Mangiarsano”

È arrivato l’Autunno, e come ogni anno Montefiore Conca si trasforma nella capitale dei buongustai. Una domenica speciale all'insegna della buona tavola e delle tradizioni gastronomiche nostrane è quella in programma nel borgo della Valconca domenica 2 ottobre. Giunta alla sua XXII edizione, “Mangiarsano” propone un percorso del gusto attraverso le eccellenze del territorio montefiorese e delle Terre del Conca: dalle carni, agli ortaggi passando per il miele, l’olio, il pane a lievitazione naturale e i pecorini di Montefiore. Non mancheranno naturalmente quelli che sono i frutti autunnali per eccellenza, le castagne, che verranno portate in tavolo dalla Pro Loco di Montefiore. Di seguito il programma completo dell'iniziativa:



Ore 08:30 appuntamento al Parco Parcheggio di Montefiore per passeggiata didattica alla scoperta delle erbe spontanee mangerecce a cura di Cinzia Giunzioni e Luigino Mancini.



A partire dalle ore 11:00, percorrendo la passeggiata “Donna Costanza” lungo le mura fortificate troverete:



Mercatini agro-alimentari, food e hobbisti dai mille colori, sapori e profumi.



Ore 12:00 presso la Rocca Malatestiana conferenza sulle “erbe spontanee mangerecce: proprietà e il loro ruolo in un’alimentazione sana ed equilibrata”, a cura della Dott.ssa Nutrizionista Gracia Tabone e Cinzia Giunzioni.



Dalle ore 13:00 nella Piazzetta della Valdoca, la degustazione dei nostri produttori locali allieterà i palati con un menù a chilometro zero:



Antipasto della piazzetta

Degustazione di salumi, formaggi di capra e pecora, Pani artigianali, miele e marmellate......dei

produttori presenti



Primo

Lasagnette salsiccia, cardo e fossa



Secondo

Arrosto di maiale in salsa di mele cotogne accompagnato con patate



Dessert

Crema al fossa, Mela candita, Ciambella contadina



Menù 30€ (pane ai cereali lievitato naturalmente di Pasta Madre, acqua, 1 gettone caffè e 1 gettone vino o birra compresi).

Naturalmente le prime caldarroste e la piadina della tradizione romagnola a cura della Proloco di Montefiore. Posti limitati. E' necessaria la prenotazione



Altri eventi della giornata



Borgo di Montefiore

Arena F. Raciti ore 14:30 prove di tiro con l’arco moderno a cura della Asd Arcieri Apollo

Artemide Valconca

Ore 15:30 Piazza della Libertà concerto dei “Nashville & Backbones” - Country/Folk Band

Una band esclusiva che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale tra il meglio del pop-rock e della musica country-folk americana.

Casine ai piedi della Rocca

“Nulla, nessuna forza può rompere una fragilità infinita”

Mostra “de_cadere” a cura di Indisciplina culturale e #malatempoLAB



Antica Bottega Franchetti

Laboratori di modellazione argilla per manufatti natalizi, ceramica raku, pittura acquarello e

tempera, disegno dal vero. Dalle 11 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30

Posti limitati, per prenotazioni.

Rocca Malatestiana

Ore 15:00 - 17:00 apertura eventi mese di ottobre: Sbandieratori del Rione Verde di Faenza, esibizioni e corteo con i musici.

Ingresso alla Rocca, comprensivo di visita guidata e spettacoli; 5€ con bambini gratuiti fino a 6 anni