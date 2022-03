Manlio Masini presenta il suo libro “Riccione 1922. La conquista del Municipio”

Domenica 3 aprile alle ore 17.30 al Palazzo del Turismo, nell’ambito della cornice di eventi La Riccionese – Conversazioni e Contemplazioni, Manlio Masini presenta il suo libro dal titolo “ Riccione 1922. La conquista del Municipio” scritto e dedicato al Centenario di Riccione. L’autore dialogherà con Alessandra Battarra, assessore con delega al Centenario del Comune di Riccione. Il libro, edito da Panozzo, racconta le vicissitudini della borgata di Riccione nel 1922, anno del suo distacco da Rimini e le peripezie che dovette incontrare per diventare Comune autonomo. La separazione dal capoluogo non fu un semplice atto burocratico condiviso dalle parti ma una vera e propria ribellione. E il volume la racconta con una ricostruzione ricca di notizie, nominativi e aneddoti della quotidianità in una narrazione di storia locale documentata da un accesso diretto alle fonti.