"Una mano per l'autismo", le iniziative a sostegno della Giornata Mondiale sull'Autismo 

Tutti insieme per 'lasciare un segno' in favore dell'autismo. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che ricorre domenica 2 aprile 2023, Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove infatti "Una mano per l'autismo", un'iniziativa concreta che ha come prima finalità quella di sensibilizzare il pubblico. Infatti, nel fine settimana dell'1 e del 2 aprile, la Galleria del Centro commerciale si tingerà di blu, il colore che caratterizza le iniziative e le attività legate alla diffusione della consapevolezza sulle tematiche legate all'autismo.



Ma non solo. Infatti, tutti i visitatori de Le Befane saranno invitati, durante queste due giornate, a lasciare l'impronta della propria mano su un pannello allestito in piazza Zara: per ogni mano 'blu' lasciata su di esso, grazie ad un inchiostro lavabile e atossico, il Centro commerciale donerà 1€ all'Associazione Rimini Autismo. Il pannello - grande due metri per tre metri - resterà poi in esposizione in piazza Zara anche nei giorni seguenti, a continuare la sua opera di sensibilizzazione.



"Da sempre Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove iniziative inclusive e con finalità benefiche, mettendosi a fianco di enti e associazioni espressione del territorio che lavorano per migliorare la qualità della vita di tutti. Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo - sottolinea Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre di Rimini- cerchiamo stavolta di porre grande attenzione alle tematiche delicate ma importantissime legate all'autismo, dando il nostro contributo diffondendone maggiore conoscenza. Proprio perché la conoscenza è il primo passo che ci consente di incamminarci sulla strada dell'inclusività".