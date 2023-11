Da Manodopera al grande Lebowski, i titoli di dicembre del Cinema Teatro Astra

Orario non disponibile

Sul grande schermo del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina anche il mese di dicembre riserva un calendario per tutti i gusti con titoli da non perdere e/o da recuperare.

La programmazione, a cura di Approdi in collaborazione con 4/terzi Aps, prosegue infatti domenica 3 dicembre (ore 17) con la pellicola per famiglie e ragazzi/e Manodopera (2023), regia di Alain Ughetto e musiche di Nicola Piovani: un racconto fresco e poetico sulle vicende romanzesche e sofferte degli emigrati italiani dei primi del ‘900. Il film è stato Premiato come Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022 e al Festival del film di animazione di Annecy 2022, ha ricevuto il Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022 e gli applausi del 75° Locarno Film Festival e del 40° Torino Film Festival.

Martedì 5 dicembre (ore 21) un vero e proprio film cult: Il grande Lebowski (1998) dei fratelli Coen, tornato in sala in versione restaurata in 4K. Film geniale e anarchico, sorprendente e visionario, con battute rimaste nella memoria di generazioni di spettatori. Il cast è stellare: dall’irresistibile Jeff Bridges, affiancato John Goodman, Buscemi, Philip Seymour Hoffman, a Julienne Moore e John Turturro.

Domenica 10 dicembre, sempre nel pomeriggio, un altro titolo per giovani e famiglie, Titina (2022), ispirato all’affascinante storia vera dell’ingegnere aeronautico italiano Umberto Nobile e della sua amica a quattro zampe Titina e della loro spedizione in dirigibile che sorvolò per prima il Polo Nord.

Il 12 dicembre arriva invece a Bellaria Igea-Marina l’ultimo film del regista bolognese Giorgio Diritti Lubo, pellicola di impegno civile che racconta vita e tragedia di Lubo Moser, nomade di etnia Jenisch, artista di strada, che nel 1939 viene chiamato a difendere il confine elvetico e si vede sottrarre i tre figli nel programma di rieducazione nazionale.

Il programma, prima delle festività natalizie, prosegue con due film imperdibili a regia femminile: Anatomia di una caduta di Justine Triet (venerdì 15 dicembre), raffinato dramma giudiziario a tinte thriller Palma d’oro 2023 al Festival di Cannes, e La chimera di Alice Rohrwacher (martedì 19), film poetico ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”.

Biglietti:

Intero €6 - Ridotto €5 (ridotto per: Under18, Over65, YoungER card, studenti universitari con tesserino in corso di validità)

Tesserati 4/Terzi APS: €4

Carnet 5 ingressi: €25 (validi per 5 ingressi da solo o in gruppo)

Carnet 7 ingressi: €35 (validi per 7 ingressi da solo o in gruppo)

https://www.liveticket.it/teatroastrabellaria

Aggiornamenti sul sito https://www.teatroastrabim.it/cinema.html