Manuela Mellini presenta il suo libro “La strada si conquista”

Venerdì 17 settembre alle ore 19.30 al Giardino dell’Istituto di Scienze dell’Uomo in Via Costantino Nigra 26 a Rimini sarà presentato il libro dal titolo “La strada si conquista. Donne biciclette e rivoluzioni” di Manuela Mellini. L’autrice dialogherà con Nicoleta Munteanu di Ciclisti Urbani Rimini sull’aspetto sociale sociale legato al mondo della bicicletta. Si risponderà alle domande: qual è la relazione tra bicicletta ed emancipazione? La bicicletta, infatti, fin dalla sua nascita non è mai stata per le donne solo un mezzo di trasporto, ma di emancipazione, di rivolta e resistenza, un veicolo con cui portare avanti battaglie, sfidare le convenzioni e tratteggiare la via per la propria autodeterminazione. La bicicletta è inoltre sostenibile, libera, nonviolenta e permette ancora oggi di conquistare spazi fisici e sociali che a volte ancora sembrano preclusi. L'evento è a cura di Smagliature Urbane in collaborazione con Lento Bookshop, Ciclisti Urbani Rimini, Istituto di Scienze dell'Uomo, NUDM Rimini e Pride Off – collettivo promotore della “Bicicheccata”, parata su ruote di rivendicazione della liberazione dei corpi e delle soggettività queer. Manuela Mellini nasce nel 1979 e vive fra Milano e Berlino. Dal 2004 lavora come redattrice, autrice e ghostwriter, occupandosi di diversi argomenti: dallo spettacolo allo sport, dall’arte alla storia. Realizza giochi di enigmistica per varie testate. Il suo romanzo d'esordio, Il colore dei papaveri, è uscito nel 2016 per Piemme.



