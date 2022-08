Mara Sattei e il suo “Universo” sul palco di “Albe in controluce”

I concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione proseguono nel mese di agosto e domenica 7 agosto sarà la volta di Mara Sattei che tramite la sua musica ci condurrà per mano nel suo “Universo”.

Mara Sattei pubblica così il suo primo album, prodotto da Tha Supreme che segue l’intera direzione artistica del progetto e vede i featuring di Giorgia, Gazzelle, Tedua, Carl Brave, Tha Supreme.

L’“Universo Tour 2022” vede la musicista, protagonista indiscussa del suo primo tour. Salpando dai maggiori festival, per poi approdare nei club, l’artista porterà i suoi fan in un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live, per cantare insieme il suo primo album, accompagnata dalla band.

Inoltre, Mara Sattei è tra i protagonisti dell’estate italiana grazie alla collaborazione nella hit di Fedez “La dolce vita” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), singolo a cui ha preso parte insieme a Tananai. Il brano, dopo aver scalato tutte le classifiche, ha conquistato in sole due settimane il disco d’oro (certificato da Fimi/Gfk).

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di thasup “23 6451” -, “Altalene” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” - “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup - "Spigoli" - brano triplo platino firmato insieme a Carl Brave e thasup - e adesso anche “La dolce vita” - singolo di Fedez certificato oro, che la vede in feat insieme a Tananai.

La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.

Il tour è l’occasione per ascoltare per la prima volta live il suo album d’esordio “Universo”.

E per non farsi mancare nulla in questa estate piena di musica live e non solo, Mara Sattei sarà anche tra gli ospiti ufficiali del Jova Beach Party 2022.