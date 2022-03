A Rimini arriva la maratona musicale per la pace a sostegno dell'Ucraina

Arriva a Rimini la maratona online musicale di Artisti Indipendenti per la Pace per una raccolta fondi a favore dell’Emergenza Ucraina e non solo organizzata dal Mei, Meeting delle Etichette Indipendenti in Artisti Indipendenti per la Pace, in collaborazione con AIA Artists, AudioCoop e Rete dei Festival, nella serata di anteprima del MIR Tech in collaborazione con Interno 4 di Rimini.



Per chi volesse donare con una telefonata: “Emergenza Ucraina Croce Rossa Italiana – Unicef – Unhcr (Agenzia Onu per i Rifugiati) Dona al 45525 2€ con sms da cellulare 5 o 10€ con chiamata da rete fissa”. È possibile seguire la Maratona sui canali YouTube e Facebook del MEI – Meeting